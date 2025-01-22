Zotac выпустила первую 600-ваттную модификацию видеокарты Nvidia GeForce RTX 509022.01.25
Компания Zotac стала первым партнёром Nvidia, объявившим о выпуске модификации флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 с энергопотреблением в 600 Вт. Модель, получившая название AMP Extreme Infinity, отличается высочайшей производительностью и ориентирована на энтузиастов. Выход новинки запланирован на 30 января 2025 года, одновременно с другими версиями GeForce RTX 5090.
Zotac подготовила три варианта GeForce RTX 5090, которые базируются на графическом процессоре Nvidia GB202. Этот чип включает 21760 ядер CUDA и использует 512-разрядную шину памяти для взаимодействия с 32 гигабайтами видеопамяти стандарта GDDR7. Для стабильной работы таких устройств производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью не менее 1000 Вт. Все модели оснащены новым разъёмом питания 12V-2×6, что соответствует современным стандартам энергоэффективности.
Модификация AMP Extreme Infinity, как ожидается, будет предлагаться по цене, превышающей рекомендованные 1999 долларов за базовую версию GeForce RTX 5090. Эта линейка рассчитана на пользователей, стремящихся получить максимальную производительность в современных играх и задачах, связанных с обработкой графики.
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Zotac выпустила первую 600-ваттную модификацию видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia Zotac
Zotac подготовила три варианта GeForce RTX 5090, которые базируются на графическом процессоре Nvidia GB202. Этот чип включает 21760 ядер CUDA и использует 512-разрядную шину памяти
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