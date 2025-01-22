Zotac випустила першу 600-ватну модифікацію відеокарти Nvidia GeForce RTX 509022.01.25
Компанія Zotac стала першим партнером Nvidia, який оголосив про випуск модифікації флагманської відеокарти GeForce RTX 5090 з енергоспоживанням 600 Вт. Модель, що отримала назву AMP Extreme Infinity, відрізняється високою продуктивністю та орієнтована на ентузіастів. Вихід новинки запланований на 30 січня 2025 року, одночасно з іншими версіями GeForce RTX 5090.
Zotac підготувала три варіанти GeForce RTX 5090, що базуються на графічному процесорі Nvidia GB202. Цей чіп включає 21760 ядер CUDA та використовує 512-розрядну шину пам’яті для взаємодії з 32 гігабайтами відеопам’яті стандарту GDDR7. Для стабільної роботи таких пристроїв виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю щонайменше 1000 Вт. Усі моделі оснащені новим роз’ємом живлення 12V-2×6, що відповідає сучасним стандартам енергоефективності.
Модифікація AMP Extreme Infinity, як очікується, пропонуватиметься за ціною, що перевищує рекомендовані 1999 доларів за базову версію GeForce RTX 5090. Ця лінійка розрахована на користувачів, які прагнуть отримати максимальну продуктивність у сучасних іграх та задачах, пов’язаних з обробкою.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Перші Bluetooth-навушники з додатковим кріпленням на вусі розповідаємо про Ugreen HiTune S5. Чи такі вони хороші для спорту?
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Zotac випустила першу 600-ватну модифікацію відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia Zotac
Zotac підготувала три варіанти GeForce RTX 5090, що базуються на графічному процесорі Nvidia GB202. Цей чіп включає 21760 ядер CUDA та використовує 512-розрядну шину пам’яті
Дональд Трамп відстрочив заборону на TikTok у США на 75 днів соціальні мережі США
Двічі обраний президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово зупиняє виконання вимог щодо розриву зв’язків між TikTok і його китайським материнським холдингом ByteDance.
Дональд Трамп відстрочив заборону на TikTok у США на 75 днів
Монітор LG UltraGear G8 має частоту екрану 240 Гц у режимі 4K та 480 Гц у режимі 1080p
HMD повністю припинила виробництво всіх смартфонів Nokia
Baseus EnerGeek MiFi – мобільна точка доступу та великий павер-банк