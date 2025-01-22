Zotac випустила першу 600-ватну модифікацію відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090

Компанія Zotac стала першим партнером Nvidia, який оголосив про випуск модифікації флагманської відеокарти GeForce RTX 5090 з енергоспоживанням 600 Вт. Модель, що отримала назву AMP Extreme Infinity, відрізняється високою продуктивністю та орієнтована на ентузіастів. Вихід новинки запланований на 30 січня 2025 року, одночасно з іншими версіями GeForce RTX 5090.

Zotac підготувала три варіанти GeForce RTX 5090, що базуються на графічному процесорі Nvidia GB202. Цей чіп включає 21760 ядер CUDA та використовує 512-розрядну шину пам’яті для взаємодії з 32 гігабайтами відеопам’яті стандарту GDDR7. Для стабільної роботи таких пристроїв виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю щонайменше 1000 Вт. Усі моделі оснащені новим роз’ємом живлення 12V-2×6, що відповідає сучасним стандартам енергоефективності.

Модифікація AMP Extreme Infinity, як очікується, пропонуватиметься за ціною, що перевищує рекомендовані 1999 доларів за базову версію GeForce RTX 5090. Ця лінійка розрахована на користувачів, які прагнуть отримати максимальну продуктивність у сучасних іграх та задачах, пов’язаних з обробкою.