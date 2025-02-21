Зарядные станции Acer на LiFePO4 аккумуляторах стоят в Украине от 18 000 грн21.02.25
Acer представила в Украине три новые зарядные станции мощностью 600, 1800 и 3000 Вт. Устройства обеспечивают резервное питание для дома, офиса и выездных мероприятий, поддерживают быструю зарядку и возможность подключения солнечных панелей.
Компактная модель Acer APS311 600W ориентирована на питание бытовой техники, ноутбуков и гаджетов. Она оснащена аккумулятором емкостью 512 Вт∙ч и обеспечивает 600 Вт постоянной мощности с пиковым значением до 1000 Вт. Полностью заряжается за 120 минут, а при использовании солнечной панели этот процесс занимает от четырех до шести часов. Станция оборудована девятью выходами, включая USB Type-C и розетки для подключения бытовых приборов. Стоимость устройства начинается от 18 000 грн.
Более мощная Acer APS321 1800W предназначена для автономного питания крупной бытовой техники. Ее аккумулятор емкостью 1229 Вт∙ч способен выдавать 1800 Вт постоянной мощности с пиковым значением до 3000 Вт. Полная зарядка от сети занимает менее 100 минут, а от солнечной панели — от четырех до шести часов. Устройство предлагает 14 выходов для подключения различных приборов, а его стоимость стартует от 33 000 грн.
Флагманская модель Acer APS331 3000W разработана для офисов, автономных домов и кемпинга. Она оснащена аккумулятором емкостью 2560 Вт∙ч, который можно расширить до 17 500 Вт∙ч, и обеспечивает 3000 Вт мощности с пиковыми значениями до 5000 Вт. Заряжается за 110 минут от сети или за 4–6 часов от солнечной панели. Конструкция включает 14 выходов для техники, а корпус выполнен из алюминиевого сплава с системой охлаждения. Для удобства перемещения станция оснащена колесиками и телескопической ручкой.
Купить зарядные станции Acer мощностью 600, 1800 и 3000 Вт в Украине:
- Acer APS311 600W (GP.ADT11.02C) — от 17 999 грн
- Acer APS321 1800W (GP.ADT11.02E) — от 32 999 грн
- Acer APS331 3000W (GP.ADT11.02G) — от 75 499 грн
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Зарядные станции Acer на LiFePO4 аккумуляторах стоят в Украине от 18 000 грн Acer зарядка
Acer представила в Украине три новые зарядные станции мощностью 600, 1800 и 3000 Вт. Устройства обеспечивают резервное питание для дома, офиса и выездных мероприятий
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