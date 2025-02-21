Зарядні станції Acer на LiFePO4 акумуляторах коштують в Україні від 18 000 грн.21.02.25
Acer представила в Україні три нові зарядні станції потужністю 600, 1800 та 3000 Вт. Пристрої забезпечують резервне харчування для дому, офісу та виїзних заходів, підтримують швидку зарядку та можливість підключення сонячних панелей.
Компактна модель Acer APS311 600W орієнтована на живлення побутової техніки, ноутбуків та гаджетів. Вона оснащена акумулятором ємністю 512 Вт ч і забезпечує 600 Вт постійної потужності з піковим значенням до 1000 Вт. Цілком заряджається за 120 хвилин, а при використанні сонячної панелі цей процес займає від чотирьох до шести годин. Станція обладнана дев’ятьма виходами, включаючи USB Type-C та розетки для підключення побутових приладів. Вартість пристрою починається від 18000 грн.
Більш потужна Acer APS321 1800W призначена для автономного живлення великої побутової техніки. Її акумулятор ємністю 1229 Вт год здатний видавати 1800 Вт постійної потужності з піковим значенням до 3000 Вт. Повна зарядка від мережі займає менше 100 хвилин, а від сонячної панелі – від чотирьох до шести годин. Пристрій пропонує 14 виходів для підключення різних приладів, а вартість стартує від 33 000 грн.
Флагманська модель Acer APS331 3000W розроблена для офісів, автономних будинків та кемпінгу. Вона оснащена акумулятором ємністю 2560 Вт ч, який можна розширити до 17 500 Вт ч, і забезпечує 3000 Вт потужності з піковими значеннями до 5000 Вт. Заряджається за 110 хвилин від мережі або за 4-6 годин від сонячної панелі. Конструкція включає 14 виходів для техніки, корпус виконаний з алюмінієвого сплаву з системою охолодження. Для зручності переміщення станція оснащена коліщатками та телескопічною ручкою.
Купити зарядні станції Acer потужністю 600, 1800 та 3000 Вт в Україні:
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- Acer APS311 600W (GP.ADT11.02C) – від 17 999 грн
- Acer APS321 1800W (GP.ADT11.02E) – від 32 999 грн
- Acer APS331 3000W (GP.ADT11.02G) – від 75 499 грн
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