За 2024 год продажи OLED-мониторов вырастут вдвое

Аналитическая компания TrendForce опубликовала предварительные итоги 2024 года в сегменте мониторов с OLED-матрицами, которые в этом году демонстрируют значительный рост. Ожидается, что поставки OLED-мониторов достигнут 1,44 миллиона единиц, что на 181% больше по сравнению с 2023 годом. Среди ведущих производителей, представивших OLED-мониторы, — ASUS, LG, MSI и Samsung.

Эксперты связывают активное развитие рынка с появлением новых моделей, включая 31,5-дюймовые варианты, которые помогают производителям панелей выделиться за счет улучшения характеристик. Игровые бренды также усиливают свои позиции, выпуская новые модели, чтобы увеличить свою долю на рынке.

По прогнозам, в 2024 году Samsung займёт первое место на рынке, увеличив свою долю до 31% благодаря высоким продажам 49-дюймовых OLED-мониторов и постоянному обновлению ассортимента. Второе место достанется LG с 19% рынка, а за третье место будут бороться ASUS и Dell, чьи рыночные доли составят примерно по 14%.

Мониторы с QD-OLED-технологией будут доминировать в сегменте OLED, чему способствует активное производство со стороны Samsung и появление таких моделей у других производителей. Доля QD-OLED в общем объёме поставок возрастет с 53,5% в 2023 году до 73% в 2024 году.