За 2024 рік продаж OLED-моніторів зросте вдвічі22.10.24
Аналітична компанія TrendForce опублікувала попередні підсумки 2024 року в сегменті моніторів із OLED-матрицями, які цього року демонструють значне зростання. Очікується, що постачання OLED-моніторів досягнуть 1,44 мільйона одиниць, що на 181% більше у порівнянні з 2023 роком. Серед провідних виробників, які представили OLED-монітори, – ASUS, LG, MSI та Samsung.
Експерти пов’язують активний розвиток ринку з появою нових моделей, включаючи 31,5-дюймові варіанти, що допомагають виробникам панелей виділитися за рахунок покращення характеристик. Ігрові бренди також посилюють свої позиції, випускаючи нові моделі, щоб збільшити свою частку ринку.
За прогнозами, у 2024 році Samsung займе перше місце на ринку, збільшивши свою частку до 31% завдяки високим продажам 49-дюймових OLED-моніторів та постійному оновленню асортименту. Друге місце дістанеться LG з 19% ринку, а за третє місце боротимуться ASUS та Dell, чиї ринкові частки становитимуть приблизно по 14%.
Монітори з QD-OLED-технологією домінуватимуть у сегменті OLED, чому сприяє активне виробництво з боку Samsung та поява таких моделей у інших виробників. Частка QD-OLED у загальному обсязі поставок зросте з 53,5% у 2023 році до 73% у 2024 році.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покриє всі потреби авторів, редакторів, творців, творителей та інших працівників з контентом
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
За 2024 рік продаж OLED-моніторів зросте вдвічіOLED монiтор статистика
Монітори з QD-OLED-технологією домінуватимуть у сегменті OLED, чому сприяє активне виробництво з боку Samsung та поява таких моделей у інших виробників
Блоки живлення Asus ROG Thor III випускаються номіналом до 1600 ВтAsus блок живлення
Блоки живлення Asus Thor III оснащені нітрид-галієвими (GaN) транзисторами. У них використовується оновлений роз’єм 12VHPWR (12V-2×6) для сучасних відеокарт.