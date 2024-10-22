За 2024 рік продаж OLED-моніторів зросте вдвічі

Аналітична компанія TrendForce опублікувала попередні підсумки 2024 року в сегменті моніторів із OLED-матрицями, які цього року демонструють значне зростання. Очікується, що постачання OLED-моніторів досягнуть 1,44 мільйона одиниць, що на 181% більше у порівнянні з 2023 роком. Серед провідних виробників, які представили OLED-монітори, – ASUS, LG, MSI та Samsung.

Експерти пов’язують активний розвиток ринку з появою нових моделей, включаючи 31,5-дюймові варіанти, що допомагають виробникам панелей виділитися за рахунок покращення характеристик. Ігрові бренди також посилюють свої позиції, випускаючи нові моделі, щоб збільшити свою частку ринку.

За прогнозами, у 2024 році Samsung займе перше місце на ринку, збільшивши свою частку до 31% завдяки високим продажам 49-дюймових OLED-моніторів та постійному оновленню асортименту. Друге місце дістанеться LG з 19% ринку, а за третє місце боротимуться ASUS та Dell, чиї ринкові частки становитимуть приблизно по 14%.

Монітори з QD-OLED-технологією домінуватимуть у сегменті OLED, чому сприяє активне виробництво з боку Samsung та поява таких моделей у інших виробників. Частка QD-OLED у загальному обсязі поставок зросте з 53,5% у 2023 році до 73% у 2024 році.