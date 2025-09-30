YouTube Premium получит опцию улучшенное качество звука и новую скорость воспроизведения30.09.25
YouTube обновил возможности подписки YouTube Premium, добавив «улучшенный» звук и новые функции управления воспроизведением.
Теперь при просмотре музыкальных видео можно выбрать «Высокое качество» звука с битрейтом 256 кбит/с. Ранее эта опция была доступна только в YouTube Music или в экспериментальной версии на главной странице YouTube, а теперь она доступна всем пользователям на Android и iOS.
Пользователи YouTube Premium получили возможность воспроизводить видео с ускорением до 4x (с шагом 0,05). Ранее функция работала только на Android и iOS, теперь она доступна и в веб-браузере.
Также появилась функция Jump Ahead, которая позволяет пропускать неинтересные моменты видео. Она теперь поддерживается на Smart TV и игровых консолях, наряду с мобильными устройствами и веб-браузером.
В YouTube Shorts добавлены режим «картинка в картинке», позволяющий воспроизводить короткие видео в маленьком окне, пока вы листаете другой контент, и опция умной загрузки, которая автоматически сохраняет любимые видео на основе вашей истории просмотров.
Обновление распространяется постепенно, поэтому некоторым пользователям оно будет доступно не сразу.
В Украине подписка YouTube Premium стоит от 99 грн/месяц для индивидуального плана, 149 грн/месяц для семейного (до 5 человек) и 59 грн/месяц для студентов.
Умные часы Realme Watch 5 получили 108 спортрежимов, GPS, NFC и 14 дней автономности Realme умные часы
Realme официально представила смарт-часы Watch 5, которые уже доступны для предзаказа в Европе по цене €69,99
