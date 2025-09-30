YouTube Premium отримає опцію покращену якість звуку та нову швидкість відтворення

YouTube оновив можливості підписки YouTube Premium, додавши «покращений» звук та нові функції керування відтворенням.

Тепер під час перегляду музичних відео можна вибрати “Висока якість” звуку з бітрейтом 256 кбіт/с. Раніше ця опція була доступна тільки в YouTube Music або в експериментальній версії на головній сторінці YouTube, а тепер доступна всім користувачам на Android і iOS.

Користувачі YouTube Premium отримали можливість відтворювати відео із прискоренням до 4x (з кроком 0,05). Раніше функція працювала лише на Android та iOS, тепер вона доступна і у веб-браузері.

Також з’явилася функція Jump Ahead, яка дає змогу пропускати нецікаві моменти відео. Вона тепер підтримується на Smart TV та ігрових консолях, поряд з мобільними пристроями та веб-браузером.

У YouTube Shorts додано режим «картинка в картинці», що дозволяє відтворювати короткі відео в маленькому вікні, поки ви перегортаєте інший контент, і опція розумного завантаження, яка автоматично зберігає улюблені відео на основі вашої історії переглядів.

Оновлення поширюється поступово, тому деякі користувачі будуть доступні не відразу.

В Україні передплата YouTube Premium коштує від 99 грн/місяць для індивідуального плану, 149 грн/місяць для сімейного (до 5 осіб) та 59 грн/місяць для студентів.