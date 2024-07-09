YouTube Music кардинально обновила дизайн страниц исполнителей. К чему снова придется привыкать?09.07.24
YouTube Music впервые значительно обновил дизайн страниц исполнителей в 2019 году, после чего были внесены некоторые настройки Material You. Сейчас тестируется еще одно обновление, которое предоставит платформе современный вид и улучшенную функциональность.
Одним из основных изменений в этом обновлении стало перемещение описания «Об исполнителе», которое обычно бралось из Википедии, из верхней части страницы вниз. Это изменило структуру страницы.
Изображение обложки занимает верхнюю часть страницы без полей, за которым следует довольно большое имя группы или музыканта и кнопка подписки. После этого размещены кнопки для перемешивания и радио, которые стали частью модернизаций Material 3 в 2022 году.
Новый дизайн включает перемещение имени исполнителя слева, с отображением количества подписчиков ниже, а также кнопку «Подписаться» с соответствующими круглыми кнопками радио и запуска воспроизведения справа.
Нововведение пока тестируется и еще не доступно в официальных приложениях YouTube Music для Android и iOS.
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YouTube Music кардинально обновила дизайн страниц исполнителей. К чему снова придется привыкать?YouTube музыка приложения сервис
Нововведение YouTube Music пока тестируется и еще не доступно в официальных приложениях YouTube Music для Android и iOS.
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