08.07.24

Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?

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Ugreen HiTune Max5c

Компанія Ugreen відома своєю периферією та цифровими аксесуарами. Сьогодні розповімо про повнорозмірні навушники Ugreen HiTune Max5c, які вкотре ламають стереотипи про бюджетні пристрої.