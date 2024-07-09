YouTube Music кардинально поновила дизайн сторінок виконавців. До чого знову доведеться звикати?09.07.24
YouTube Music вперше значно оновив дизайн сторінок виконавців у 2019 році, після чого було внесено деякі налаштування Material You. Наразі тестується ще одне оновлення, яке надасть платформі сучасного вигляду та покращеної функціональності.
Одним з основних змін цього оновлення стало переміщення опису “Про виконавця”, яке зазвичай бралося з Вікіпедії, з верхньої частини сторінки вниз. Це змінило структуру сторінки.
Зображення обкладинки займає верхню частину сторінки без полів, за яким слідує досить велике ім’я групи або музиканта та кнопка підписки. Після цього розміщені кнопки для перемішування та радіо, які стали частиною модернізацій Material 3 у 2022 році.
Новий дизайн включає переміщення імені виконавця зліва, з відображенням кількості передплатників нижче, а також кнопку “Підписатися” з відповідними круглими кнопками радіо та запуску відтворення праворуч.
Нововведення поки що тестується і ще не доступне в офіційних програмах YouTube Music для Android та iOS.
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