 

YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным

29.01.26

YouTube 2020 update

 

YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения. Пользователей разделили на две группы: в одной функция остаётся бесплатной, в другой — доступна только по подписке Premium.

 

По крайней мере, так считают пользователи Reddit. Один из них обратил внимание, что YouTube, вероятно, проводит новое тестирование. В его рамках аудиторию разделили на две экспериментальные группы. Участники группы A по-прежнему имеют бесплатный доступ к изменению скорости воспроизведения. В то же время для пользователей из группы B эта функция стала платной и доступна только в составе YouTube Premium. По словам автора сообщения, он заметил эксперимент потому, что один его аккаунт попал в группу B, а другой — в группу A.

 

 

«Похоже, существуют две тестовые группы. Группа A: скорость воспроизведения остаётся бесплатной. Группа B: для изменения скорости воспроизведения требуется подписка YouTube Premium. К сожалению, я попал в группу B. При этом другой мой аккаунт (который я не использую для публикаций или создания контента) относится к группе A и до сих пор имеет бесплатный доступ к скорости воспроизведения. Это означает, что ограничение привязано к аккаунту, а не к устройству или региону», — пишет пользователь Reddit с ником Background_Solid5886.

 

Больше оправдания для покупки подписки YouTube

 

Разумеется, если YouTube хочет убедить больше пользователей оформить подписку Premium, сервису нужны функции, за которые действительно стоит платить. Premium уже предлагает ряд эксклюзивных преимуществ, включая просмотр без рекламы, фоновое воспроизведение, офлайн-загрузки и другое. Однако этот эксперимент, судя по всему, указывает на то, что YouTube может в будущем добавить к этому списку ещё одну «обязательную» функцию — за счёт бесплатных пользователей платформы.

 

Изменение скорости воспроизведения — одна из самых популярных функций YouTube. Она позволяет ускорять или замедлять видео. Хотя до сих пор эта возможность была доступна практически всем, в будущем ситуация может измениться. Если YouTube признает эксперимент успешным, изменение скорости воспроизведения может стать постоянным преимуществом подписки Premium. На момент написания материала получить какой-либо официальный комментарий от Google по этому поводу не удалось.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
811
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
6 402
comments 1
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным  
YouTube 2020 update

YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения.

29.01.26 | 10.32
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников  
HMD smart watch

HMD, известная, прежде всего, смартфонами, официально дебютировала в сегменте смартчасов. Бренд представил сразу две модели – флагманский Watch X1 и более универсальный Watch P1

29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
29.01.26 | 10.32
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников
29.01.26 | 06.34
Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций
28.01.26 | 19.08
Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое
28.01.26 | 16.20
Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей
28.01.26 | 13.07
Xiaomi Sound 2 Pro — компактная Hi‑Fi‑колонка с Bluetooth
28.01.26 | 10.12
Платный автопилот: Tesla будет брать $99 за автоматическое управление автомобилем
28.01.26 | 06.50
Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы
27.01.26 | 18.16
Anker Nano Charger 45 W — компактный GaN‑адаптер с дисплеем
27.01.26 | 15.09
В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail
27.01.26 | 12.29
Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс
27.01.26 | 11.02
Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей
27.01.26 | 09.38
Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ
27.01.26 | 07.08
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам
26.01.26 | 18.47
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200