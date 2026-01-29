YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным  

YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным29.01.26
YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения. Пользователей разделили на две группы: в одной функция остаётся бесплатной, в другой — доступна только по подписке Premium.
По крайней мере, так считают пользователи Reddit. Один из них обратил внимание, что YouTube, вероятно, проводит новое тестирование. В его рамках аудиторию разделили на две экспериментальные группы. Участники группы A по-прежнему имеют бесплатный доступ к изменению скорости воспроизведения. В то же время для пользователей из группы B эта функция стала платной и доступна только в составе YouTube Premium. По словам автора сообщения, он заметил эксперимент потому, что один его аккаунт попал в группу B, а другой — в группу A.
«Похоже, существуют две тестовые группы. Группа A: скорость воспроизведения остаётся бесплатной. Группа B: для изменения скорости воспроизведения требуется подписка YouTube Premium. К сожалению, я попал в группу B. При этом другой мой аккаунт (который я не использую для публикаций или создания контента) относится к группе A и до сих пор имеет бесплатный доступ к скорости воспроизведения. Это означает, что ограничение привязано к аккаунту, а не к устройству или региону», — пишет пользователь Reddit с ником Background_Solid5886.
Больше оправдания для покупки подписки YouTube
Разумеется, если YouTube хочет убедить больше пользователей оформить подписку Premium, сервису нужны функции, за которые действительно стоит платить. Premium уже предлагает ряд эксклюзивных преимуществ, включая просмотр без рекламы, фоновое воспроизведение, офлайн-загрузки и другое. Однако этот эксперимент, судя по всему, указывает на то, что YouTube может в будущем добавить к этому списку ещё одну «обязательную» функцию — за счёт бесплатных пользователей платформы.
Изменение скорости воспроизведения — одна из самых популярных функций YouTube. Она позволяет ускорять или замедлять видео. Хотя до сих пор эта возможность была доступна практически всем, в будущем ситуация может измениться. Если YouTube признает эксперимент успешным, изменение скорости воспроизведения может стать постоянным преимуществом подписки Premium. На момент написания материала получить какой-либо официальный комментарий от Google по этому поводу не удалось.
