 

YouTube може зробити зміну швидкості відтворення платною

29.01.26

YouTube 2020 update

 

YouTube, схоже, запускає новий експеримент із обмеженням доступу до популярної функції зміни швидкості відтворення. Користувачів розділили на дві групи: в одній функція залишається безкоштовною, в іншій доступна лише за підпискою Premium.

 

Принаймні так вважають користувачі Reddit. Один із них звернув увагу, що YouTube, ймовірно, проводить нове тестування. У його рамках аудиторію поділили на дві експериментальні групи. Учасники групи A, як і раніше, мають безкоштовний доступ до зміни швидкості відтворення. У той же час для користувачів із групи B ця функція стала платною та доступною лише у складі YouTube Premium. За словами автора повідомлення, він помітив експеримент тому, що один його обліковий запис потрапив до групи B, а інший — до групи A.

 

 

«Схоже, є дві тестові групи. Група A: швидкість відтворення залишається безкоштовною. Група B: Для зміни швидкості відтворення потрібна передплата YouTube Premium. На жаль, я потрапив до групи B. При цьому інший мій обліковий запис (який я не використовую для публікацій або створення контенту) відноситься до групи A і досі має безкоштовний доступ до швидкості відтворення. Це означає, що обмеження прив’язане до облікового запису, а не до пристрою або регіону», – пише користувач Reddit з ніком Background_Solid5886.

 

Більше виправдань для покупки передплати YouTube

 

Зрозуміло, якщо YouTube хоче переконати більше користувачів оформити передплату Premium, сервісу потрібні функції, за які варто платити. Premium вже пропонує ряд ексклюзивних переваг, включаючи перегляд без реклами, відтворення фону, офлайн-завантаження та інше. Однак цей експеримент, зважаючи на все, вказує на те, що YouTube може в майбутньому додати до цього списку ще одну «обов’язкову» функцію — за рахунок безкоштовних користувачів платформи.

 

Зміна швидкості відтворення – одна з найпопулярніших функцій YouTube. Вона дозволяє прискорювати чи уповільнювати відео. Хоча досі ця можливість була доступна практично всім, у майбутньому ситуація може змінитися. Якщо YouTube визнає експеримент успішним, зміна швидкості відтворення може стати постійною перевагою передплати Premium. На момент написання матеріалу отримати будь-який офіційний коментар від Google із цього приводу не вдалося.


