YouTube будет запускать рекламу после ключевых моментов видео19.05.25
YouTube объявил о запуске нового рекламного формата Peak Points (Пиковые Точки), использующего искусственный интеллект Google Gemini для анализа видеоконтента. Цель – выявить моменты с высокой эмоциональной вовлеченностью зрителей и вставлять рекламу сразу после них, чтобы повысить эффективность показа.
Как это работает
Google Gemini анализирует видео и определяет эмоциональные или динамические пики, то есть сцены, вызывающие сильные переживания или привлекающие максимум внимания. Именно после таких моментов YouTube планирует вставлять рекламные блоки, ориентируясь на концепцию эмоционального таргетинга. По данным платформы, реклама, показанная в такой момент, лучше запоминается и имеет более высокую конверсию.
Реакция аудитории
Несмотря на обоснованность подхода, новый формат может спровоцировать споры. Пользователи, глубоко погруженные в видео, могут воспринять рекламную паузу как навязчивую или снижающую эмоциональный эффект от просмотра. YouTube признает эти риски и тестирует формат ограниченно с постепенным внедрением до конца 2025 года.
Еще один новый формат – шопинг-лента
Помимо Peak Points, YouTube также представил шоппинг-ленту — инструмент, позволяющий пользователям просматривать и покупать товары непосредственно при просмотре рекламы. Это расширяет функциональность видеообъявлений и приближает платформу к встроенному e-commerce.
Таким образом, YouTube продолжает развивать рекламные инструменты, делая их более персонализированными и интерактивными, одновременно экспериментируя с тонким балансом между коммерцией и пользовательским опытом.
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