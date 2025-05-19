YouTube запускатиме рекламу після ключових моментів відео

YouTube оголосив про запуск нового рекламного формату Peak Points (Пікові Точки), який використовує штучний інтелект Google Gemini для аналізу відеоконтенту. Мета – виявити моменти з високою емоційною залученістю глядачів і вставляти рекламу відразу після них, щоб підвищити ефективність показу.

Як це працює

Google Gemini аналізує відео та визначає емоційні або динамічні піки, тобто сцени, що викликають сильні переживання або привертають максимум уваги. Саме після таких моментів YouTube планує вставляти рекламні блоки, орієнтуючись на концепцію емоційного націлення. За даними платформи, реклама, показана в такий момент, краще запам’ятовується і має більш високу конверсію.

Реакція аудиторії

Незважаючи на обґрунтованість підходу, новий формат може спровокувати суперечки. Користувачі, які глибоко занурені у відео, можуть сприйняти рекламну паузу як нав’язливу або знижує емоційний ефект від перегляду. YouTube визнає ці ризики та тестує формат обмежено з поступовим впровадженням до кінця 2025 року.

Ще один новий формат – шопінг-стрічка

Крім Peak Points, YouTube також представив шопінг-стрічку – інструмент, що дозволяє користувачам переглядати та купувати товари безпосередньо під час перегляду реклами. Це розширює функціональність відеооголошень та наближає платформу до вбудованого e-commerce.

Таким чином, YouTube продовжує розвивати рекламні інструменти, роблячи їх більш персоналізованими та інтерактивними, одночасно експериментуючи з тонким балансом між комерцією та користувальницьким досвідом.