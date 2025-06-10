Xpeng и Huawei показали интерактивное лобовое стекло автомобиля

Китайская компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7, отличительной особенностью которого стал проекционный дисплей с эффектной технологией дополненной реальности под названием Light-Chasing Panoramic Display. Над созданием этой системы Xpeng работала совместно с Huawei, интегрировав возможности искусственного интеллекта и AR в повседневное вождение.

Проекционный дисплей в Xpeng G7 не ограничивается стандартной информацией вроде скорости или музыкального трека. Водитель видит навигационные подсказки и полезные данные, проецируемые прямо на дорогу перед автомобилем. Система охватывает почти всю ширину лобового стекла и визуально сопоставима с экраном диагональю 87 дюймов. Контрастность изображения — 1800:1, что делает проекцию четкой и яркой даже при дневном освещении.

Хотя проекционные дисплеи с элементами дополненной реальности используются и другими брендами — например, Mercedes-Benz внедрил такую систему в S-Class, — решение от Xpeng выглядит футуристично и при этом предназначено для более широкой аудитории.

Xpeng G7 появится на китайском рынке по стартовой цене около 250 000 юаней (приблизительно $34 800). Пока технические характеристики модели полностью не раскрыты, но известно, что предусмотрены два варианта батарей. Базовая версия будет оснащена одним электромотором мощностью 292 л.с. (218 кВт), с максимальной скоростью до 202 км/ч.