Xpeng та Huawei показали інтерактивне лобове скло автомобіля10.06.25
Китайська компанія Xpeng представила новий електричний кросовер G7, відмінністю якого став проекційний дисплей з ефектною технологією доповненої реальності під назвою Light-Chasing Panoramic Display. Над створенням цієї системи Xpeng працювала спільно з Huawei, інтегрувавши можливості штучного інтелекту та AR у повсякденне водіння.
Проекційний дисплей в Xpeng G7 не обмежується стандартною інформацією на кшталт швидкості або музичного треку. Водій бачить навігаційні підказки та корисні дані, що проектуються прямо на дорогу перед автомобілем. Система охоплює майже всю ширину лобового скла та візуально порівнянна з екраном діагоналлю 87 дюймів. Контрастність зображення – 1800:1, що робить проекцію чіткою та яскравою навіть за денного освітлення.
Хоча проекційні дисплеї з елементами доповненої реальності використовуються й іншими брендами – наприклад, Mercedes-Benz впровадив таку систему у S-Class, – рішення від Xpeng виглядає футуристично і при цьому призначене для більш широкої аудиторії.
Xpeng G7 з’явиться на китайському ринку за стартовою ціною близько 250 000 юанів (приблизно $34 800). Поки що технічні характеристики моделі повністю не розкриті, але відомо, що передбачено два варіанти батарей. Базова версія буде оснащена одним електромотором потужністю 292 л. (218 кВт), з максимальною швидкістю до 202 км/год.
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