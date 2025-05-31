Xiaomi YU7 — кроссовер мощностью 690 л.с. и запасом хода до 835 км

Xiaomi официально представила кроссовер YU7, который стал первым SUV в линейке компании. Эта модель продолжает успех седана SU7, продажи которого за 14 месяцев превысили 258 тысяч штук. Только в апреле компания поставила 28 тысяч таких машин.

Xiaomi YU7 — это высокопроизводительный электрический кроссовер с акцентом на аэродинамику и премиальный комфорт. Фирменная «акулья» передняя часть получила фары в форме растекающихся капель воды, а кузов оснащён крупнейшим среди серийных моделей цельным алюминиевым капотом. Особое внимание уделили управлению воздушными потоками: в конструкции предусмотрено множество вентиляционных каналов, активные жалюзи и оптимизированные диски, что позволило добиться коэффициента лобового сопротивления всего 0,245.

По размерам Xiaomi YU7 близок к Tesla Model X: длина составляет почти 5 метров, а колесная база — 3 метра. Интерьер оформлен в минималистичном стиле и оборудован двумя экранами — центральным 16,1-дюймовым и панорамным 43,3-дюймовым у основания лобового стекла. Последний может служить спидометром, навигатором или монитором для пассажиров. Передние сиденья обиты кожей Nappa и оснащены функцией массажа, а задние регулируются по наклону и дополнены индивидуальным климат-контролем. Объём багажника составляет 678 литров, который можно увеличить до 1758 литров при сложенных сиденьях, есть также небольшой фронтальный отсек объёмом 141 литр.

Xiaomi YU7 базируется на одном электродвигателе мощностью 320 л.с. с разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды и максимальной скоростью 240 км/ч. Запас хода при этом достигает 835 километров по циклу CLTC. В более продвинутых версиях Pro и Max установлены два двигателя с полным приводом. Pro выдает 496 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды и может проехать до 760 километров. Max предлагает 690 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды, максимальную скорость 253 км/ч и запас хода до 770 километров. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 80% ёмкости батареи за 12 минут, а за 15 минут получить запас хода до 620 километров.

Подвеска у Xiaomi YU7 пневматическая с возможностью изменения дорожного просвета до 222 мм. В оснащении также адаптивные амортизаторы и тормозная система Brembo. За безопасность и частично автоматизированное вождение отвечает комплекс из лидара на крыше, радаров, HD-камер и ультразвуковых датчиков.

Пока Xiaomi не раскрывает точные цены, но основатель компании Лэй Цзюнь опроверг слухи о старте с 200 тысяч юаней. По его словам, стоимость YU7 будет на 60-70 тысяч юаней выше, чем у Tesla Model Y, которая в Китае стоит от 263 500 юаней. Ожидается, что финальная цена будет объявлена в июле. Таким образом, Xiaomi YU7 становится серьёзным претендентом в сегменте премиальных электрических SUV, предлагая сочетание современных технологий, комфорта и производительности.

Версии и характеристики Xiaomi YU7:

YU7 (базовая):

Один двигатель: 320 л.с. (235 кВт), 528 Н·м

0–100 км/ч за 5,9 с, макс. скорость — 240 км/ч

Батарея: 96,3 кВт·ч, запас хода (CLTC) — 835 км

YU7 Pro:

Два двигателя, полный привод: 496 л.с. (365 кВт), 690 Н·м

0–100 км/ч за 4,3 с

Запас хода — 760 км

YU7 Max:

Два двигателя, полный привод: 690 л.с. (508 кВт), 866 Н·м

0–100 км/ч за 3,2 с, макс. скорость — 253 км/ч

Батарея: 101,7 кВт·ч, запас хода — 770 км