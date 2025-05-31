Xiaomi YU7 – кросовер потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 835 км

Xiaomi офіційно представила кросовер YU7, який став першим SUV у лінійці компанії. Ця модель продовжує успіх седана SU7, продаж якого за 14 місяців перевищив 258 тисяч штук. Лише у квітні компанія поставила 28 тисяч таких машин.

Xiaomi YU7 – це високопродуктивний електричний кросовер з акцентом на аеродинаміку та преміальний комфорт. Фірмова «акулія» передня частина отримала фари у формі крапель води, що розтікаються, а кузов оснащений найбільшим серед серійних моделей цілісним алюмінієвим капотом. Особливу увагу приділили управлінню повітряними потоками: у конструкції передбачено безліч вентиляційних каналів, активні жалюзі та оптимізовані диски, що дозволило досягти коефіцієнта лобового опору всього 0,245.

За розмірами Xiaomi YU7 близький до Tesla Model X: довжина складає майже 5 метрів, а колісна база — 3 метри. монітором для пасажирів. Передні сидіння оббиті шкірою Nappa і оснащені функцією масажу, а задні регулюються по нахилу і доповнені індивідуальним клімат-контролем.



Xiaomi YU7 базується на одному електродвигуні потужністю 320 к.с. з розгіном до 100 км/год за 5,9 секунди і максимальною швидкістю 240 км/год. Запас ходу досягає 835 кілометрів за циклом CLTC. У більш просунутих версіях Pro та Max встановлені два двигуни з повним приводом. Pro видає 496 к.с., розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди та може проїхати до 760 кілометрів. Max пропонує 690 к.с., розгін до 100 км/год за 3,2 секунди, максимальну швидкість 253 км/год та запас ходу до 770 кілометрів. Швидке заряджання дозволяє заповнити до 80% ємності батареї за 12 хвилин, а за 15 хвилин отримати запас ходу до 620 кілометрів.

Підвіска у Xiaomi YU7 пневматична з можливістю зміни дорожнього просвіту до 222 мм. В оснащенні також адаптивні амортизатори та гальмівна система Brembo. За безпеку та частково автоматизоване водіння відповідає комплекс із лідара на даху, радарів, HD-камер та ультразвукових датчиків.

Поки Xiaomi не розкриває точних цін, але засновник компанії Лей Цзюнь спростував чутки про старт із 200 тисяч юанів. За його словами, вартість YU7 буде на 60-70 тисяч юанів вищою, ніж у Tesla Model Y, яка в Китаї коштує від 263 500 юанів. Очікується, що фінальну ціну буде оголошено у липні. Таким чином, Xiaomi YU7 стає серйозним претендентом у сегменті преміальних електричних SUV, пропонуючи поєднання сучасних технологій, комфорту та продуктивності.

Версії та характеристики Xiaomi YU7:

YU7 (базова):

Один двигун: 320 л.с. (235 кВт), 528 Н·м

0-100 км/год за 5,9 с, макс. швидкість – 240 км/год

Батарея: 96,3 кВт·год, запас ходу (CLTC) – 835 км

YU7 Pro:

Два двигуни, повний привід: 496 к.с. (365 кВт), 690 Н·м

0–100 км/год за 4,3 секунди

Запас ходу – 760 км

YU7 Max:

Два двигуни, повний привід: 690 к.с. (508 кВт), 866 Н·м

0-100 км/год за 3,2 с, макс. швидкість – 253 км/год

Батарея: 101,7 кВт·год, запас ходу – 770 км