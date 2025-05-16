Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 с 1000 DPI весит всего 45 г16.05.25
В Китае стартовали предзаказы на новую модель мыши от Xiaomi — Wireless Mouse Lite 3. Устройство уже доступно по цене 39 юаней, что эквивалентно примерно $5,40. Первые поставки ожидаются 14 мая 2025 года.
Новинка выполнена в традиционном для компании минималистичном дизайне. Корпус без выраженных элементов и резких переходов представлен в двух вариантах — чёрном и светло-сером. Производитель заявляет, что форма мыши рассчитана на длительное использование. Вес устройства составляет 45 граммов.
Модель подключается по беспроводному каналу 2.4 ГГц через комплектный USB-ресивер. Последний можно закрепить под съёмной крышкой мыши. За отслеживание движений отвечает оптический сенсор с разрешением 1000 DPI. Производительность устройства ориентирована на повседневные задачи — скроллинг тик токов, работу с документами и просмотр всяческого контента в браузере.
На нижней части корпуса установлены ножки из PTFE. Такое покрытие снижает трение и обеспечивает стабильное скольжение по различным поверхностям. Электропитание осуществляется от одной батарейки формата AA.
Анонс устройства состоялся параллельно с презентацией нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro. В рамках мероприятия компания также представила линейку аксессуаров с дизайном по мотивам вселенной Гарри Поттера. В коллекцию вошли механическая клавиатура, беспроводная колонка, мышь и внешний аккумулятор.
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