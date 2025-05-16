Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 з 1000 DPI важить лише 45 г

У Китаї стартували замовлення на нову модель миші від Xiaomi — Wireless Mouse Lite 3. Пристрій вже доступний за ціною 39 юанів, що еквівалентно приблизно $5,40. Перші постачання очікуються 14 травня 2025 року.

Новинка виконана у традиційному для компанії мінімалістичному дизайні. Корпус без виражених елементів та різких переходів представлений у двох варіантах – чорному та світло-сірому. Виробник заявляє, що форма миші розрахована тривале використання. Вага пристрою складає 45 грамів.

Модель підключається бездротовим каналом 2.4 ГГц через комплектний USB-ресивер. Останній можна закріпити під знімною кришкою миші. За відстеження рухів відповідає оптичний сенсор із роздільною здатністю 1000 DPI. Продуктивність пристрою орієнтована на повсякденні завдання – скролінг токів струмів, роботу з документами та перегляд усілякого контенту в браузері.

На нижній частині корпусу встановлені ніжки із PTFE. Таке покриття знижує тертя та забезпечує стабільне ковзання по різних поверхнях. Електроживлення здійснюється від однієї батареї формату AA.

Анонс пристрою відбувся паралельно із презентацією нового смартфону Redmi Turbo 4 Pro. У рамках заходу компанія також представила лінійку аксесуарів із дизайном за мотивами всесвіту Гаррі Поттера. У колекцію увійшли механічна клавіатура, бездротова колонка, миша та зовнішній акумулятор.