Xiaomi выпустила солнечную мини-панель для питания уличной камеры видеонаблюдения21.06.24
Компания Xiaomi представила новый аксессуар для уличных камер наблюдения — солнечную панель мощностью 5 Вт, которая позволяет питать камеру даже при отключении электричества. Панель изготовлена из высокоэффективного монокристаллического кремния.
Xiaomi утверждает, что для эффективной работы панели достаточно 3 часов прямого солнечного света в день. Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP66, а также оснащено водонепроницаемым кабелем для зарядки USB-C и портом с мягкой резиновой конструкцией.
На данный момент солнечная панель совместима только с камерой Xiaomi BW500, но в будущем производитель планирует добавить поддержку других моделей. Солнечная панель уже доступна для покупки в Китае по цене 27 долларов.
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Xiaomi выпустила солнечную мини-панель для питания уличной камеры видеонаблюденияXiaomi зарядка камера
Компания Xiaomi представила новый аксессуар для уличных камер наблюдения — солнечную панель мощностью 5 Вт, которая позволяет питать камеру даже при отключении электричества.
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