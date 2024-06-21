Xiaomi випустила сонячну міні-панель для живлення вуличної камери відеоспостереження

Компанія Xiaomi представила новий аксесуар для вуличних камер спостереження – сонячну панель потужністю 5 Вт, яка дозволяє живити камеру навіть за відключення електрики. Панель виготовлена ​​із високоефективного монокристалічного кремнію.

Xiaomi стверджує, що для ефективної роботи панелі достатньо 3 годин прямого сонячного світла на день. Пристрій захищений від вологи та пилу за стандартом IP66, а також оснащений водонепроникним кабелем для заряджання USB-C та портом з м’якою гумовою конструкцією.

На даний момент сонячна панель сумісна лише з камерою Xiaomi BW500, але виробник планує в майбутньому додати підтримку інших моделей. Сонячна панель доступна для покупки в Китаї за ціною 27 доларів.