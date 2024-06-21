Xiaomi випустила сонячну міні-панель для живлення вуличної камери відеоспостереження21.06.24
Компанія Xiaomi представила новий аксесуар для вуличних камер спостереження – сонячну панель потужністю 5 Вт, яка дозволяє живити камеру навіть за відключення електрики. Панель виготовлена із високоефективного монокристалічного кремнію.
Xiaomi стверджує, що для ефективної роботи панелі достатньо 3 годин прямого сонячного світла на день. Пристрій захищений від вологи та пилу за стандартом IP66, а також оснащений водонепроникним кабелем для заряджання USB-C та портом з м’якою гумовою конструкцією.
На даний момент сонячна панель сумісна лише з камерою Xiaomi BW500, але виробник планує в майбутньому додати підтримку інших моделей. Сонячна панель доступна для покупки в Китаї за ціною 27 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Але чи може розважальна система автомобіля стати більш корисною?
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Xiaomi випустила сонячну міні-панель для живлення вуличної камери відеоспостереженняXiaomi зарядка камера
Компанія Xiaomi представила новий аксесуар для вуличних камер спостереження – сонячну панель потужністю 5 Вт, яка дозволяє живити камеру навіть за відключення електрики.
Корпус Lian Li O11 EVO RGB офіційно брендований Automobili LamborghiniLian Li комплектуючі корпус
Корпус Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini відрізняється від стандартних моделей O11 наявністю логотипу Lamborghini на передній панелі, карбоновими елементами шасі