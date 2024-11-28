Xiaomi выпустила смарт-телевизоры Redmi Smart TV X 2025 с 4K и HyperOS 2

Xiaomi представила обновленную серию телевизоров Redmi Smart TV X 2025 года, включающую модели с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все устройства оснащены 4K-экранами с частотой обновления 240 Гц, что делает их идеальным выбором для геймеров и любителей высококачественного контента.

Телевизоры поддерживают технологии динамического улучшения контрастности и широкий цветовой диапазон, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Операционная система Xiaomi HyperOS 2 позволяет использовать интеллектуальные функции, такие как голосовое управление через Xiao Ai и персонализированные рекомендации.

Для игр телевизоры предлагают поддержку FreeSync Premium и интерфейс HDMI 2.1, что обеспечивает минимальную задержку и плавный геймплей. Внутри установлены чип MT9655, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных.

Начальная цена — 2179 юаней (около 301 доллара) за 55-дюймовую модель. Ожидается, что Xiaomi вскоре представит международные версии устройств.