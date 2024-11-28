Xiaomi випустила смарт-телевізори Redmi Smart TV X 2025 з 4K та HyperOS 228.11.24
Xiaomi представила оновлену серію телевізорів Redmi Smart TV X 2025, що включає моделі з діагоналями 55, 65, 75 та 85 дюймів. Всі пристрої оснащені 4K-екранами із частотою оновлення 240 Гц, що робить їх ідеальним вибором для геймерів та любителів високоякісного контенту.
Телевізори підтримують технології динамічного покращення контрастності та широкий колірний діапазон, що забезпечує насичені та реалістичні кольори. Операційна система Xiaomi HyperOS 2 дозволяє використовувати інтелектуальні функції, такі як голосове керування через Xiao Ai та персоналізовані рекомендації.
Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей. Усередині встановлено чіп MT9655, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ для зберігання даних.
Початкова ціна – 2179 юанів (близько 301 долара) за 55-дюймову модель. Очікується, що Xiaomi невдовзі представить міжнародні версії пристроїв.
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Xiaomi випустила смарт-телевізори Redmi Smart TV X 2025 з 4K та HyperOS 2 Redmi телевізор
Для ігор телевізори пропонують підтримку FreeSync Premium та інтерфейс HDMI 2.1, що забезпечує мінімальну затримку та плавний геймплей.
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