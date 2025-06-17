Xiaomi SU7 Ultra станет первым электрокаром в игре Gran Turismo

Компания Xiaomi объявила, что её спортивный электроседан SU7 Ultra появится в гоночной игре Gran Turismo 7, став первым китайским автомобилем за всю 28-летнюю историю франшизы, включённым в эту легендарную серию.

Xiaomi SU7 Ultra — это флагманская версия первого электрокара от Xiaomi, который пока официально продаётся только в Китае. Теперь же игроки по всему миру смогут «опробовать» его на трассе — пусть и в виртуальном мире. Однако точная дата появления автомобиля в Gran Turismo 7 пока не раскрыта.

Технические характеристики SU7 Ultra

Разгон 0–100 км/ч — за 1,98 секунды;

Максимальная скорость — до 350 км/ч;

Моторы — три электродвигателя: два Xiaomi V8s и один V6s;

Батарея — CATL Qilin 2.0, запас хода до 630 км по циклу CLTC;

Тормозная система — углеродные тормозные диски диаметром 430 мм, обеспечивающие остановку со 100 км/ч всего за 30,8 метра.

По данным Xiaomi, SU7 Ultra уже показал себя как самый быстрый серийный четырёхдверный седан на трассе Нюрбургринг, что подчеркивает не только его амбиции, но и реальные технические достижения.

Интеграция в Gran Turismo 7 — важный шаг для Xiaomi в международной популяризации своего автоподразделения, особенно в условиях, когда реальный экспорт электрокара пока ограничен.