Xiaomi SU7 Ultra стане першим електрокаром у грі Gran Turismo

Компанія Xiaomi оголосила, що її спортивний електроседан SU7 Ultra з’явиться в гоночній грі Gran Turismo 7, ставши першим китайським автомобілем за всю 28-річну історію франшизи, включеним до цієї легендарної серії.

Xiaomi SU7 Ultra – це флагманська версія першого електрокара від Xiaomi, який поки що офіційно продається тільки в Китаї. Тепер гравці по всьому світу зможуть “випробувати” його на трасі – нехай і у віртуальному світі. Однак точну дату появи автомобіля в Gran Turismo 7 поки не розкрито.

Технічні характеристики SU7 Ultra

Розгін 0–100 км/год — за 1,98 секунди;

Максимальна швидкість – до 350 км/год;

Мотори — три електродвигуни: два Xiaomi V8s та один V6s;

Батарея – CATL Qilin 2.0, запас ходу до 630 км за циклом CLTC;

Тормозна система — вуглецеві гальмівні диски діаметром 430 мм, що забезпечують зупинку зі 100 км/год всього за 30,8 метра.

За даними Xiaomi, SU7 Ultra вже показав себе як найшвидший серійний чотиридверний седан на трасі Нюрбургрінг, що підкреслює не лише його амбіції, а й реальні технічні досягнення.

Інтеграція в Gran Turismo 7 — важливий крок для Xiaomi у міжнародній популяризації свого автопідрозділу, особливо в умовах, коли реальний експорт електрокара поки що обмежений.