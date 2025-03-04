Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч за 1,98 секунды

Xiaomi SU7 Ultra оснащён системой из трёх электромоторов, развивающих 1548 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,98 секунды, что делает его самым быстрым серийным четырёхдверным автомобилем. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Для эффективного торможения в модели используются карбон-керамические диски. Улучшенная аэродинамика обеспечивает стабильность на высоких скоростях.

Запас хода составляет 620 км, а технология сверхбыстрой зарядки позволяет восполнить 80% заряда всего за 11 минут.

Интерьер выполнен с применением премиальных материалов: алькантары, углеродного волокна и кожи. Водитель и пассажиры получают комфортные сиденья с обогревом и функцией массажа. Аудиосистема из 25 динамиков обеспечивает объёмное звучание.

Электромобиль работает под управлением HyperOS, объединяющей навигацию, мультимедиа и автономное вождение Xiaomi Pilot. Система помогает в парковке и движении по трассе.

Стоимость Xiaomi SU7 Ultra составляет 529 900 юаней (около $72 988). Доступны пять цветовых вариантов, включая чёрный, белый, зелёный и жёлтый.

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд круга для серийных автомобилей на Шанхайском международном автодроме, преодолев дистанцию за 2 минуты 9,944 секунды. Этот результат позволил ему опередить Porsche Taycan Turbo GT на 1,336 секунды. На прямом участке трека автомобиль разогнался до 323 км/ч.

Xiaomi заявляет, что перед заездом электровафельница SU7 Ultra прошла проверку по стандартам автодрома для массовых автомобилей, используя стандартные шины и была оснащена высокоточной системой хронометража, применяемой в гонках Формулы-1. За рулем находился Рен Чжоуцань — главный инженер Xiaomi EV по динамике движения и тест-пилот. Единственным изменением в конструкции стало наличие каркаса безопасности, который был обязательным требованием для участия в заезде.

Модель SU7 Ultra — самая мощная версия электрического седана Xiaomi, оснащенная тремя двигателями общей мощностью 1140 кВт. Разгон с места до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.