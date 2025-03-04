Xiaomi SU7 Ultra розганяється до 100 км/год за 1,98 секунди04.03.25
Xiaomi SU7 Ultra оснащений системою з трьох електромоторів, що розвивають 1548 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає всього 1,98 секунди, що робить його найшвидшим серійним чотиридверним автомобілем. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год.
Для ефективного гальмування моделі використовуються карбон-керамічні диски. Покращена аеродинаміка забезпечує стабільність на високих швидкостях.
Запас ходу складає 620 км, а технологія надшвидкої зарядки дозволяє заповнити 80% заряду лише за 11 хвилин.
Інтер’єр виконаний із застосуванням преміальних матеріалів: алькантари, вуглецевого волокна та шкіри. Водій та пасажири отримують комфортні сидіння з обігрівом та функцією масажу. Аудіосистема із 25 динаміків забезпечує об’ємне звучання.
Електромобіль працює під керуванням HyperOS, що поєднує навігацію, мультимедіа та автономне керування Xiaomi Pilot. Система допомагає у паркуванні та русі по трасі.
Вартість Xiaomi SU7 Ultra складає 529 900 юанів (близько $72 988). Доступні п’ять варіантів кольору, включаючи чорний, білий, зелений і жовтий.
Електричний седан Xiaomi SU7 Ultra встановив новий рекорд кола для серійних автомобілів на міжнародному Шанхайському автодромі, подолавши дистанцію за 2 хвилини 9,944 секунди. Цей результат дозволив йому випередити Porsche Taycan Turbo GT на 1336 секунди. На прямій ділянці треку автомобіль розігнався до 323 км/год.
Xiaomi заявляє, що перед заїздом електровафельниця SU7 Ultra пройшла перевірку за стандартами автодрому для масових автомобілів, використовуючи стандартні шини та була оснащена високоточною системою хронометражу, яка застосовується у гонках Формули-1. За кермом знаходився Рен Чжоуцань – головний інженер Xiaomi EV з динаміки руху та тест-пілот. Єдиною зміною у конструкції стала наявність каркасу безпеки, який був обов’язковою вимогою для участі у заїзді.
Модель SU7 Ultra – найпотужніша версія електричного седана Xiaomi, оснащена трьома двигунами загальною потужністю 1140 кВт. Розгін з місця до 100 км/год займає 1,97 секунд, а максимальна швидкість досягає 350 км/год.
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