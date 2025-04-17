Xiaomi Smart Camera 4 имеет функцию ночного видения и искусственный интеллект, разумеется

Компания Xiaomi анонсировала новую камеру для системы умного дома — модель Smart Camera 4. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае, где его стоимость составляет 249 юаней, что эквивалентно примерно 34 долларам США.

Новинка получила 8-мегапиксельную матрицу с поддержкой видеозаписи в формате 4K. Светосила объектива составляет f/1.6, что в сочетании с режимом расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет получать чёткое изображение даже в условиях ограниченного освещения. В тёмное время суток камера использует встроенную инфракрасную систему ночного видения на основе источника света с длиной волны 940 нанометров. Это позволяет фиксировать объекты на расстоянии до десяти метров в полной темноте.

Камера оснащена чипом искусственного интеллекта 1T, благодаря которому возможно автоматическое распознавание и отслеживание движения людей и животных. Устройство также оборудовано двухмоторным приводом и гироскопом, что обеспечивает панорамный обзор: горизонтальный угол охвата достигает 360 градусов, вертикальный — 109 градусов.

Для обеспечения безопасности данных и стабильного подключения используется поддержка Wi-Fi 6 в двух диапазонах и четырёхуровневая система защиты, включающая специализированный чип Mijia. Помимо этого, в камере предусмотрены функции двусторонней голосовой связи, режим наблюдения за ребёнком, кодек H.265, а также слот для карт памяти объёмом до 256 гигабайт. Объектив камеры можно прикрыть защитным колпачком.

Пока речь идёт о старте продаж только на внутреннем рынке, однако для международных пользователей может быть предложена модель Smart Camera C700, которая по заявленным характеристикам практически идентична китайской версии.