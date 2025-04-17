Xiaomi Smart Camera 4 має функцію нічного бачення та штучний інтелект, звісно

Компанія Xiaomi анонсувала нову камеру для системи розумного будинку — модель Smart Camera 4. Пристрій доступний для попереднього замовлення в Китаї, де його вартість становить 249 юанів, що еквівалентно приблизно 34 доларам США.

Новинка отримала 8-мегапіксельну матрицю з підтримкою відеозапису у форматі 4K. 940 нанометрів Це дозволяє фіксувати об’єкти на відстані до десяти метрів у повній темряві.

Камера оснащена чіпом штучного інтелекту 1T, завдяки якому можливе автоматичне розпізнавання та відстеження руху людей та тварин. Для забезпечення безпеки даних і стабільного підключення використовується підтримка Wi-Fi 6 в двох діапазонах і чотирирівнева система захисту, що включає спеціалізований чіп Mijia. ковпачком.

Поки що йдеться про старт продажів тільки на внутрішньому ринку, проте для міжнародних користувачів може бути запропонована модель Smart Camera C700, яка за заявленими характеристиками практично ідентична китайській версії.