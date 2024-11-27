Xiaomi Smart Band 9 Pro стоят в Европе 80 евро27.11.24
Xiaomi представила Smart Band 9 Pro на европейском рынке. Новинка оснащена 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1200 нит. Устройство поддерживает водонепроницаемость на уровне 5 ATM и обеспечивает до 21 дня автономной работы в экономичном режиме.
Встроенный модуль GNSS позволяет точно отслеживать физическую активность без необходимости подключения к смартфону. Smart Band 9 Pro сочетает стильный дизайн и современные функции, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ведущих активный образ жизни.
Ранее
Xiaomi представила новый продукт — умные часы Watch S4, которые стали более доступной альтернативой модели Watch S4 Sport. Эти часы сочетают стильный дизайн и современные технологии, позволяя пользователям адаптировать устройство под свои предпочтения.
Xiaomi Watch S4 предлагают интересные функции: пользователи могут менять не только ремешки и циферблаты, но и безели. Новинкой стало управление жестами, позволяющее выполнять различные действия, такие как включение света в умном доме одним взмахом руки.
Часы оснащены датчиком для измерения пульса и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, а также улучшенным алгоритмом отслеживанием сна. Для активных пользователей доступно более 150 спортивных режимов, включая режим бега, который помогает контролировать осанку во время тренировок. Кроме того, в устройствах предусмотрены eSIM, чип NFC и модуль GPS.
1,43-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает яркость до 1500 нит, а батарея обеспечивает работу до 15 дней без подзарядки. В Китае цена Xiaomi Watch S4 составит 999 юаней (примерно 129 евро), а версия с eSIM будет стоить 1199 юаней (около 155 евро). Данных о международном запуске пока нет.
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