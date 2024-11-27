Xiaomi Smart Band 9 Pro коштують у Європі 80 євро

Xiaomi представила Smart Band 9 Pro на європейському ринку Новинка оснащена 1,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 60 Гц та яскравістю до 1200 ниток. Пристрій підтримує водонепроникність на рівні 5 ATM та забезпечує до 21 дня автономної роботи в економічному режимі.

Вбудований модуль GNSS дозволяє відстежувати фізичну активність без необхідності підключення до смартфону. Smart Band 9 Pro поєднує стильний дизайн та сучасні функції, що робить його привабливим вибором для користувачів, що ведуть активний спосіб життя.

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Xiaomi представила новий продукт — розумний годинник Watch S4, який став більш доступною альтернативою моделі Watch S4 Sport. Цей годинник поєднує стильний дизайн і сучасні технології, дозволяючи користувачам адаптувати пристрій під свої уподобання.

Xiaomi Watch S4 пропонують цікаві функції: користувачі можуть змінювати не тільки ремінці та циферблати, але й безелі. Новинкою стало керування жестами, що дозволяє виконувати різні дії, такі як включення світла в розумному будинку одним змахом руки.

Годинник оснащений датчиком для вимірювання пульсу та рівня кисню в крові з точністю 98,2%, а також покращеним алгоритмом відстеження сну. Для активних користувачів є більше 150 спортивних режимів, включаючи режим бігу, який допомагає контролювати поставу під час тренувань. Крім того, у пристроях передбачено eSIM, чіп NFC та модуль GPS.

1,43-дюймовий AMOLED-дисплей забезпечує яскравість до 1500 нит, а батарея забезпечує роботу до 15 днів без заряджання. У Китаї ціна Xiaomi Watch S4 становитиме 999 юанів (приблизно 129 євро), а версія з eSIM буде коштувати 1199 юанів (близько 155 євро). Даних про міжнародний запуск поки що немає.