Xiaomi Redmi Buds 6 Pro получили три динамика и активное шумоподавление20.01.25
Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 Pro на международном рынке. Они оснащены тройной системой драйверов, включая два PZT-твитера и титановый драйвер диаметром 11 мм. Такое сочетание обеспечивает мощные басы, четкие высокие частоты и широкий диапазон звучания. Поддержка Hi-Res аудиокодеков, таких как LDAC, позволяет воспроизводить звук с разрешением до 990 кбит/с, сохраняя его детализацию.
Активная система шумоподавления способна уменьшать шум до 55 дБ, что на 14,16% эффективнее предыдущих моделей. Пространственное аудио с трекингом головы и настраиваемый эквалайзер позволяют адаптировать звук под личные предпочтения. Для удобства общения наушники оснащены тремя микрофонами с искусственным интеллектом, обеспечивающими четкую передачу речи даже в шумной обстановке.
Время автономной работы составляет до 9,5 часов без подзарядки и до 36 часов с использованием зарядного кейса. В Великобритании стоимость наушников составляет £64,99 (около $81), а продажи начнутся 15 января через официальные каналы Xiaomi и авторизованных ритейлеров. На выставке также были представлены другие новинки Xiaomi, включая смартфон Redmi Note 14 5G и умные часы Redmi Watch 5.
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