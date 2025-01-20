Xiaomi Redmi Buds 6 Pro получили три динамика и активное шумоподавление

Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники Redmi Buds 6 Pro на международном рынке. Они оснащены тройной системой драйверов, включая два PZT-твитера и титановый драйвер диаметром 11 мм. Такое сочетание обеспечивает мощные басы, четкие высокие частоты и широкий диапазон звучания. Поддержка Hi-Res аудиокодеков, таких как LDAC, позволяет воспроизводить звук с разрешением до 990 кбит/с, сохраняя его детализацию.

Активная система шумоподавления способна уменьшать шум до 55 дБ, что на 14,16% эффективнее предыдущих моделей. Пространственное аудио с трекингом головы и настраиваемый эквалайзер позволяют адаптировать звук под личные предпочтения. Для удобства общения наушники оснащены тремя микрофонами с искусственным интеллектом, обеспечивающими четкую передачу речи даже в шумной обстановке.

Время автономной работы составляет до 9,5 часов без подзарядки и до 36 часов с использованием зарядного кейса. В Великобритании стоимость наушников составляет £64,99 (около $81), а продажи начнутся 15 января через официальные каналы Xiaomi и авторизованных ритейлеров. На выставке также были представлены другие новинки Xiaomi, включая смартфон Redmi Note 14 5G и умные часы Redmi Watch 5.