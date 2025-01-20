Xiaomi Redmi Buds 6 Pro отримали три динаміки та активне шумозаглушення

Xiaomi представила нові бездротові навушники Redmi Buds 6 Pro на міжнародному ринку. Вони оснащені потрійною системою драйверів, включаючи два PZT-твітери та титановий драйвер діаметром 11 мм. Таке поєднання забезпечує потужні баси, чіткі високі частоти та широкий діапазон звучання. Підтримка Hi-Res аудіокодеків, таких як LDAC, дозволяє відтворювати звук із роздільною здатністю до 990 кбіт/с, зберігаючи його деталізацію.

Активна система шумоподавлення здатна зменшувати шум до 55 дБ, що на 14,16% ефективніше за попередні моделі. Просторове аудіо з трекінгом голови і еквалайзер, що настроюється, дозволяють адаптувати звук під особисті уподобання. Для зручності спілкування навушники оснащені трьома мікрофонами зі штучним інтелектом, що забезпечують чітку передачу мови навіть у шумній обстановці.

Час автономної роботи складає до 9,5 години без підзарядки і до 36 годин з використанням зарядного кейсу. У Великобританії вартість навушників становить £64,99 (близько $81), а продажі розпочнуться 15 січня через офіційні канали Xiaomi та авторизованих рітейлерів. На виставці також були представлені інші новинки Xiaomi, включаючи смартфон Redmi Note 14 5G та розумний годинник Redmi Watch 5.