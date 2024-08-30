Xiaomi представила павербанки с поддерживаемой мощностью 33 Вт30.08.24
Xiaomi представила несколько новых портативных аккумуляторов — на 10 и 20 тысяч миллиампер часов. При этом они поддерживают достаточно мощную зарядку.
Xiaomi Pocket Power Bank Pro отличается компактными размерами и практичным дизайном. Устройство получило пластиковый корпус с габаритами 9×6.39×2.44 см, что делает его удобным для переноски. Xiaomi Pocket Power Bank Pro оснащён тремя портами: двумя USB-A и одним USB-C, позволяя одновременно заряжать несколько устройств. Максимальная выходная мощность составляет 33 Вт, что обеспечивает быструю зарядку совместимых устройств.
Аккумулятор поддерживает различные протоколы защиты, включая защиту от перегрева и скачков напряжения, что делает его безопасным в использовании. Время полной зарядки составляет около 4 часов при использовании блока питания на 18 Вт и около 6 часов при блоке питания на 10 Вт. Xiaomi Pocket Power Bank Pro выйдет на рынок 30 августа, но пока только в Индии. Стоимость новинки составит $21.
Xiaomi Power Bank 4i характеризуется увеличенным объёмом батареи в 20 000 мАч. Устройство имеет компактные размеры 15.06×7.22×2.63 см и предлагается в трёх цветах: Jet Black, Nitro Green и Turbo Blue.
Power Bank 4i оснащен двумя портами USB-A и одним USB-C, поддерживает максимальную выходную мощность 33 Вт, а также технологии Power Delivery и Quick Charge 3.0. В устройстве реализованы различные протоколы защиты для безопасной эксплуатации. Полная зарядка от блока питания на 18 Вт занимает около 7 часов. Новинка будет доступна по цене $26.
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