Xiaomi представила павербанки з потужністю 33 Вт30.08.24
Xiaomi представила кілька нових портативних акумуляторів – на 10 та 20 тисяч міліампер годин. У цьому вони підтримують досить потужну зарядку.
Xiaomi Pocket Power Bank Pro відрізняється компактними розмірами та практичним дизайном. Пристрій отримав пластиковий корпус із габаритами 9×6.39×2.44 см, що робить його зручним для перенесення. Xiaomi Pocket Power Bank Pro оснащений трьома портами: двома USB-A та одним USB-C, дозволяючи одночасно заряджати кілька пристроїв. Максимальна вихідна потужність становить 33 Вт, що забезпечує швидке заряджання сумісних пристроїв.
Акумулятор підтримує різні протоколи захисту, включаючи захист від перегріву та стрибків напруги, що робить його безпечним у використанні. Час повної зарядки становить близько 4 годин при використанні блока живлення на 18 Вт та близько 6 годин при блоці живлення на 10 Вт. Xiaomi Pocket Power Bank Pro вийде на ринок 30 серпня, але поки що лише в Індії. Вартість новинки становитиме $21.
Xiaomi Power Bank 4i характеризується збільшеним об’ємом батареї 20 000 мАг. Пристрій має компактні розміри 15.06×7.22×2.63 см і пропонується у трьох кольорах: Jet Black, Nitro Green та Turbo Blue.
Power Bank 4i оснащений двома портами USB-A та одним USB-C, підтримує максимальну вихідну потужність 33 Вт, а також технології Power Delivery та Quick Charge 3.0. У пристрої реалізовано різні протоколи захисту для безпечної експлуатації. Повна зарядка від блока живлення на 18 Вт займає близько 7 години. Новинка буде доступною за ціною $26.
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