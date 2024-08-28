Xiaomi представила новые смарт-телевизоры серий X Pro QLED и Smart TV X 2024

Компания Xiaomi представила сразу две линейки смарт телевизоров с поддержкой 4К, большими диагоналями и крутыми матрицами, имея ввиду OLED.

Xiaomi X Pro QLED

Компания Xiaomi представила новую линейку умных телевизоров под названием Xiaomi X Pro QLED. В серию вошли три модели с QLED-экранами размером 43, 55 и 65 дюймов. Все телевизоры этой серии поддерживают разрешение 4K, а также технологии HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивая высокое качество изображения с яркими и насыщенными цветами.

Телевизоры оснащены технологией MEMC, которая улучшает плавность изображения, и режимом ALLM, снижающим задержку сигнала, что особенно полезно для геймеров. В основе новинок лежит процессор с четырьмя ядрами A55, что обеспечивает хорошую производительность при использовании приложений и функций смарт-ТВ. В устройствах предусмотрено 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, что достаточно для хранения приложений и мультимедийных файлов.

Аудиосистема телевизоров имеет мощность 30 Вт, что обеспечивает качественное звучание, а операционная система Google TV предлагает встроенные функции Chromecast и Google Assistant, позволяя пользователям легко управлять устройством и взаимодействовать с различными сервисами. Продажи телевизоров Xiaomi X Pro QLED начнутся в Индии 30 августа, а цена будет варьироваться от $357 до $750 в зависимости от модели.

Xiaomi Smart TV X 2024

Компания Xiaomi представила новую линейку умных телевизоров под названием Xiaomi Smart TV X 2024. В неё вошли три модели с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов. Новинки выделяются ультратонким металлическим корпусом без ободка и оснащены 4K-панелями с углом обзора 178 градусов. Экран поддерживает технологию MEMC и Vivid Picture Engine, что обеспечивает плавную передачу изображения и улучшенное качество картинки. Время отклика составляет 6,5 мс.

Телевизоры работают на базе четырёхъядерного процессора A55 с графикой Mali G52 MC1. В устройстве предусмотрены 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Аудиосистема мощностью 30 Вт поддерживает звук Dolby, обеспечивая качественное звуковое сопровождение. Среди подключений присутствуют Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, USB 2.0 и Ethernet. Телевизоры поставляются с предустановленной операционной системой Google TV, дополненной фирменной оболочкой PatchWall.

Продажи новой серии Xiaomi Smart TV X 2024 стартуют в Индии 30 августа, с ценами от $297.