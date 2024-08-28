Xiaomi представила нові смарт-телевізори серій X Pro QLED та Smart TV X 202428.08.24
Компанія Xiaomi представила відразу дві лінійки смарт телевізорів з підтримкою 4К, великими діагоналями та крутими матрицями, маючи на увазі OLED.
Xiaomi X Pro QLED
Компанія Xiaomi представила нову лінійку розумних телевізорів під назвою Xiaomi X Pro QLED. У серію увійшли три моделі з QLED-екранами розміром 43, 55 та 65 дюймів. Всі телевізори цієї серії підтримують роздільну здатність 4K, а також технології HDR10+ та Dolby Vision, забезпечуючи високу якість зображення з яскравими та насиченими кольорами.
Телевізори оснащені технологією MEMC, яка покращує плавність зображення, та режимом ALLM, що знижує затримку сигналу, що особливо корисно для геймерів. В основі новинок лежить процесор із чотирма ядрами A55, що забезпечує хорошу продуктивність при використанні додатків та функцій смарт-ТВ. У пристроях передбачено 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої, що достатньо для зберігання програм та мультимедійних файлів.
Аудіосистема телевізорів має потужність 30 Вт, що забезпечує якісне звучання, а операційна система Google TV пропонує вбудовані функції Chromecast та Google Assistant, що дозволяє користувачам легко керувати пристроєм та взаємодіяти з різними сервісами. Продажі телевізорів Xiaomi X Pro QLED розпочнуться в Індії 30 серпня, а ціна варіюватиметься від $357 до $750 в залежності від моделі.
Xiaomi Smart TV X 2024
Компанія Xiaomi представила нову лінійку розумних телевізорів під назвою Xiaomi Smart TV X 2024. До неї увійшли три моделі з діагоналями 43, 50 та 55 дюймів. Новинки виділяються ультратонким металевим корпусом без обідка та оснащені 4K-панелями з кутом огляду 178 градусів. Екран підтримує технологію MEMC та Vivid Picture Engine, що забезпечує плавну передачу зображення та покращену якість картинки. Час відгуку становить 6,5 мс.
ТБ працюють на базі чотириядерного процесора A55 з графікою Mali G52 MC1. У пристрої передбачені 2 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Аудіосистема потужністю 30 Вт підтримує звук Dolby, забезпечуючи якісний звуковий супровід. Серед підключень є Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1, USB 2.0 і Ethernet. Телевізори поставляються з попередньо встановленою операційною системою Google TV, доповненою фірмовою оболонкою PatchWall.
Продаж нової серії Xiaomi Smart TV X 2024 стартує в Індії 30 серпня, з цінами від $297.
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