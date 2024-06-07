Xiaomi представила Blutooth-колонку Redmi с Bluetooth 5.3 и защитой IP67

Xiaomi анонсировала новую беспроводную колонку, которая дебютировала в Китае под брендом Redmi. Устройство имеет компактные размеры и прорезиненный корпус с защитой IP67, что делает его устойчивым к пыли и воде. Колонка будет доступна в трех цветах: черном, зеленом и оранжевом.

Новинка оснащена Bluetooth 5.3 и 1.5-дюймовыми динамиками. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы. Для зарядки используется порт USB-C. Продажи начнутся в Китае 14 июня, а цена устройства составит $14.