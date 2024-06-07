Xiaomi представила Blutooth-колонку Redmi з Bluetooth 5.3 та захистом IP6707.06.24
Xiaomi анонсувала нову бездротову колонку, яка дебютувала у Китаї під брендом Redmi. Пристрій має компактні розміри та прогумований корпус із захистом IP67, що робить його стійким до пилу та води. Колонка буде доступна у трьох кольорах: чорному, зеленому та помаранчевому.
Новинка оснащена Bluetooth 5.3 та 1.5-дюймовими динаміками. Вбудований акумулятор забезпечує до 5 годин автономної роботи. Для заряджання використовується порт USB-C. Продаж розпочнеться в Китаї 14 червня, а ціна пристрою складе $14.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
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Xiaomi представила Blutooth-колонку Redmi з Bluetooth 5.3 та захистом IP67Bluetooth Redmi колонка
Блутус колонка Redmi оснащена Bluetooth 5.3 та 1.5-дюймовими динаміками. Вбудований акумулятор забезпечує до 5 годин автономної роботи. Для заряджання використовується порт USB-C.
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