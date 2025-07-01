Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 и Redmi K Pad — новый большой и маленький планшеты компании01.07.25
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 и Redmi K Pad — новый большой и маленький планшеты компании. Первый это флагманский планшет, который позиционируется как альтернатива ноутбуку. Второй, позиционируется как конкурент iPad mini
Redmi K Pad
Redmi K Pad оснащён 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением выше 3K и частотой обновления 165 Гц. В основе устройства — флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц. Планшет выпускается в конфигурациях с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ.
Вес новинки составляет 326 граммов. При этом планшет оснащён аккумулятором на 7500 мА·ч — на 44% более ёмким, чем у iPad mini. Устройство также оборудовано двумя портами USB Type-C и стереодинамиками. Работает Redmi K Pad под управлением HyperOS 2 на базе Android 15.
Камеры в устройстве представлены основным 13-мегапиксельным сенсором OmniVision OV13B с поддержкой видеосъёмки в 4K и замедленного видео до 120 кадров в секунду. Фронтальная камера — 8 Мп с диафрагмой f/2.0, построена на сенсоре OV08F. Пока неизвестно, планирует ли Xiaomi выпуск этой модели на международный рынок.
Планшет доступен в трёх цветах: чёрном, фиолетовом и зелёном. В Китае Redmi K Pad поступил в продажу по следующим ценам:
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8/256 ГБ — $390
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12/256 ГБ — $430
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12/512 ГБ — $475
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16/512 ГБ — $500
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16 ГБ / 1 ТБ — $585
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Компания Xiaomi официально анонсировала новый планшет Pad 7S Pro 12.5, который позиционируется как полноценная альтернатива ноутбуку. Модель оснащена 12,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3.2K, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Устройство построено на чипсете XRing O1 собственного производства — ранее он применялся в смартфоне Xiaomi 15S Pro и показал высокую производительность.
Одним из ключевых элементов планшета стала аккумуляторная батарея ёмкостью 10 610 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Толщина корпуса составляет 5,8 мм, вес — 576 граммов. Планшет поддерживает магнитную клавиатуру с регулируемым шарниром, стилус и управление мышью. Реализована функция беспроводного зеркалирования изображения с задержкой 41 мс, а также быстрый обмен файлами с ПК на Windows и macOS. Звук обеспечивают шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos.
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 уже поступил в продажу в Китае. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища оценена в $460, максимальная конфигурация 16/1 ТБ — в $630. Выход устройства на глобальный рынок маловероятен, поскольку чип XRing O1 пока используется исключительно в продукции для внутреннего китайского рынка.
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