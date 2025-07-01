Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії. Перший це флагманський планшет, що позиціонується як альтернатива ноутбуку. Другий позиціонується як конкурент iPad mini

Redmi K Pad

Redmi K Pad оснащений 8,8-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю вище 3K та частотою оновлення 165 Гц. В основі пристрою – флагманський процесор MediaTek Dimensity 9400+ з тактовою частотою до 3,73 ГГц. Планшет випускається у конфігураціях з 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ.

Вага новинки складає 326 грамів. При цьому планшет оснащений акумулятором на 7500 мА·год – на 44% ємнішим, ніж у iPad mini. Пристрій також обладнаний двома портами USB Type-C та стереодинаміками. Працює Redmi K Pad під керуванням HyperOS 2 на базі Android 15.

Камери пристрою представлені основним 13-мегапіксельним сенсором OmniVision OV13B з підтримкою відеозйомки в 4K і уповільненого відео до 120 кадрів в секунду. Фронтальна камера – 8 Мп з діафрагмою f/2.0, побудована на сенсорі OV08F. Поки що невідомо, чи планує Xiaomi випуск цієї моделі на міжнародний ринок.

Планшет доступний у трьох кольорах: чорному, фіолетовому та зеленому. У Китаї Redmi K Pad надійшов у продаж за такими цінами:

8/256 ГБ – $390

12/256 ГБ – $430

12/512 ГБ – $475

16/512 ГБ – $500

16 ГБ / 1 ТБ – $585

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала новий планшет Pad 7S Pro 12.5, що позиціонується як повноцінна альтернатива ноутбуку. Модель оснащена 12,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K, частотою оновлення 144 Гц та співвідношенням сторін 3:2. Пристрій побудований на чіпсеті XRing O1 власного виробництва – раніше він застосовувався в смартфоні Xiaomi 15S Pro і показав високу продуктивність.

Одним із ключових елементів планшета стала акумуляторна батарея ємністю 10610 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 120 Вт. Товщина корпусу становить 5,8 мм, вага – 576 грамів. Планшет підтримує магнітну клавіатуру з регульованим шарніром, стілус і керування мишею. Реалізовано функцію бездротового дзеркалювання зображення із затримкою 41 мс, а також швидкий обмін файлами з ПК на Windows та macOS. Звук забезпечують шість динаміків із підтримкою Dolby Atmos.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 вже надійшов у продаж у Китаї. Базова версія з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища оцінена у $460, максимальна конфігурація 16/1 ТБ – у $630. Вихід пристрою на глобальний ринок малоймовірний, оскільки чіп XRing O1 поки що використовується виключно у продукції для внутрішнього китайського ринку.