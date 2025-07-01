Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії01.07.25
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії. Перший це флагманський планшет, що позиціонується як альтернатива ноутбуку. Другий позиціонується як конкурент iPad mini
Redmi K Pad
Redmi K Pad оснащений 8,8-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю вище 3K та частотою оновлення 165 Гц. В основі пристрою – флагманський процесор MediaTek Dimensity 9400+ з тактовою частотою до 3,73 ГГц. Планшет випускається у конфігураціях з 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ.
Вага новинки складає 326 грамів. При цьому планшет оснащений акумулятором на 7500 мА·год – на 44% ємнішим, ніж у iPad mini. Пристрій також обладнаний двома портами USB Type-C та стереодинаміками. Працює Redmi K Pad під керуванням HyperOS 2 на базі Android 15.
Камери пристрою представлені основним 13-мегапіксельним сенсором OmniVision OV13B з підтримкою відеозйомки в 4K і уповільненого відео до 120 кадрів в секунду. Фронтальна камера – 8 Мп з діафрагмою f/2.0, побудована на сенсорі OV08F. Поки що невідомо, чи планує Xiaomi випуск цієї моделі на міжнародний ринок.
Планшет доступний у трьох кольорах: чорному, фіолетовому та зеленому. У Китаї Redmi K Pad надійшов у продаж за такими цінами:
- 8/256 ГБ – $390
- 12/256 ГБ – $430
- 12/512 ГБ – $475
- 16/512 ГБ – $500
- 16 ГБ / 1 ТБ – $585
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Компанія Xiaomi офіційно анонсувала новий планшет Pad 7S Pro 12.5, що позиціонується як повноцінна альтернатива ноутбуку. Модель оснащена 12,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K, частотою оновлення 144 Гц та співвідношенням сторін 3:2. Пристрій побудований на чіпсеті XRing O1 власного виробництва – раніше він застосовувався в смартфоні Xiaomi 15S Pro і показав високу продуктивність.
Одним із ключових елементів планшета стала акумуляторна батарея ємністю 10610 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 120 Вт. Товщина корпусу становить 5,8 мм, вага – 576 грамів. Планшет підтримує магнітну клавіатуру з регульованим шарніром, стілус і керування мишею. Реалізовано функцію бездротового дзеркалювання зображення із затримкою 41 мс, а також швидкий обмін файлами з ПК на Windows та macOS. Звук забезпечують шість динаміків із підтримкою Dolby Atmos.
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 вже надійшов у продаж у Китаї. Базова версія з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища оцінена у $460, максимальна конфігурація 16/1 ТБ – у $630. Вихід пристрою на глобальний ринок малоймовірний, оскільки чіп XRing O1 поки що використовується виключно у продукції для внутрішнього китайського ринку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії Redmi Xiaomi планшет
Redmi K Pad оснащений 8,8-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю вище 3K. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оснащений 12,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 3.2K, частотою оновлення 144 Гц
Складаний смартфон Vivo X Fold5 – один із найлегших на ринку Vivo смартфон
Смартфон Vivo X Fold5 у титановому корпусі важить всього 217 грамів (в інших версіях – 226 г).
Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 та Redmi K Pad – новий великий та маленький планшети компанії
Складаний смартфон Vivo X Fold5 – один із найлегших на ринку
Amazfit Helio Strap – фітнес-трекер без екрану
Трансляції в YouTube тепер будуть доступні лише для користувачів віком від 16 років
Samsung Smart Monitor M9 з QD-OLED-дисплеєм 32 дюйми працює з ШІ
Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €715
Продаж Tesla в Європі падає 5 місяців поспіль
Ігрова консоль Atari 2600 обіграла ChatGPT у шахи
Смартфон Titan 2 отримав фізичну клавіатуру як у BlackBerry Passport
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав великий патч 1.5 та офіційний редактор модів
Xiaomi Mi Band 10 вперше отримав керамічну версію корпусу