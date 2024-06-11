WWDC 2024: iOS 18 получит набор через T9 на iPhone

Парад инноваций на WWDC продолжается. Apple добавила метод набора имени контакта на смартфоне через… T9. Это старый-новый набора телефонных номеров из адресной книги путем ввода букв на клавиатуре смартфона.

Например, чтобы позвонить Коле, нужно набрать 4-5-4-9 (для К-О-Л-Я на этих цифрах). На многих устройствах Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Tecno, Redmi… и других телефонах Android такой вариант будет искать ближайшее алфавитное соответствие имени человека в ваших контактах. В iPhone не было этой функции.

Теперь и iOS автоматически будет фильтровать адресную книгу на айфоне, чтобы найти возможные совпадения. Имя и номер соответствующего контакта появятся в верхней части экрана.

Другие новые функции приложения Phone в iOS 18 включают интегрированную запись звонков с автоматической транскрипцией и обновлённую историю вызовов с возможностью поиска.

Метод ввода T9 был разработан компанией Tegic Communications. Это поставщик программных решений по предикативному вводу текста, принадлежащий «America Online, Inc.», компания была основана в 1995 году.