WWDC 2024: iOS 18 получит набор через T9 на iPhone11.06.24
Парад инноваций на WWDC продолжается. Apple добавила метод набора имени контакта на смартфоне через… T9. Это старый-новый набора телефонных номеров из адресной книги путем ввода букв на клавиатуре смартфона.
Например, чтобы позвонить Коле, нужно набрать 4-5-4-9 (для К-О-Л-Я на этих цифрах). На многих устройствах Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Tecno, Redmi… и других телефонах Android такой вариант будет искать ближайшее алфавитное соответствие имени человека в ваших контактах. В iPhone не было этой функции.
Теперь и iOS автоматически будет фильтровать адресную книгу на айфоне, чтобы найти возможные совпадения. Имя и номер соответствующего контакта появятся в верхней части экрана.
Другие новые функции приложения Phone в iOS 18 включают интегрированную запись звонков с автоматической транскрипцией и обновлённую историю вызовов с возможностью поиска.
Метод ввода T9 был разработан компанией Tegic Communications. Это поставщик программных решений по предикативному вводу текста, принадлежащий «America Online, Inc.», компания была основана в 1995 году.
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WWDC 2024: iOS 18 получит набор через T9 на iPhoneiOS WWDC обновление
iOS автоматически будет фильтровать адресную книгу на айфоне, чтобы найти возможные совпадения. Имя и номер соответствующего контакта появятся в верхней части экрана.
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