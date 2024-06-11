WWDC 2024: iOS 18 отримає набір через T9 на iPhone11.06.24
Парад інновацій на WWDC продовжується. Apple додала метод набору імені контакту на смартфоні через… T9. Це старий-новий набір телефонних номерів з адресної книги шляхом введення літер на клавіатурі смартфона.
Наприклад, щоб зателефонувати Миколі, потрібно набрати 4-5-4-9 (для К-О-Л-Я на цих цифрах). На багатьох пристроях Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Tecno, Redmi… та інших телефонах Android такий варіант шукатиме найближчу алфавітну відповідність імені людини у ваших контактах. У iPhone не було цієї функції.
Тепер і iOS автоматично фільтруватиме адресну книгу на айфоні, щоб знайти можливі збіги. Ім’я та номер відповідного контакту з’являться у верхній частині екрана.
Інші нові функції програми Phone в iOS 18 включають інтегрований запис дзвінків з автоматичною транскрипцією та оновлену історію дзвінків з можливістю пошуку.
Метод введення T9 було розроблено компанією Tegic Communications. Це постачальник програмних рішень із предикативного введення тексту, що належить “America Online, Inc.”, компанія була заснована в 1995 році.
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iOS автоматично фільтруватиме адресну книгу на айфоні, щоб знайти можливі збіги. Ім’я та номер відповідного контакту з’являться у верхній частині екрана.