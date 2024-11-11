Windows 10 остается самой популярной ОС от Microsoft

Microsoft продолжает активное продвижение Windows 11, однако многие пользователи по-прежнему предпочитают проверенную временем Windows 10. По данным StatCounter за октябрь, доля Windows 11 достигла почти 36% в сегменте настольных ПК, что свидетельствует о росте популярности новой операционной системы. Тем не менее, Windows 10 удерживает лидерство с 61% пользователей. На третьем месте с 2,6% остается Windows 7, несмотря на прекращение ее официальной поддержки.

Microsoft продолжает выпускать обновления для Windows 11, включая улучшения безопасности, поддержку новых технологий и функции, основанные на искусственном интеллекте, что привлекает внимание корпоративных пользователей. Хотя обещанная игровая производительность в Windows 11 оказалась неоднозначной, система предлагает расширенные возможности для работы и защиты данных. В то же время Windows 10 по-прежнему ценится за свою стабильность, совместимость с более старым оборудованием и оптимальную производительность.

Ожидается, что стандартная поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года, что может стать дополнительным стимулом для перехода на Windows 11. Однако Microsoft предложит программу Extended Security Updates (ESU), чтобы пользователи могли получать обновления безопасности после завершения основной поддержки.

В Windows 11 вскоре появится возможность переназначения клавиши Copilot на другие действия. Сейчас Microsoft тестирует эту функцию в тестовой сборке Windows 11 Build 27729, а также для участников программы Windows Insider через Canary Channel. Официально Microsoft еще не объявляла о внедрении данной возможности, но если тестирование пройдет успешно, опция будет добавлена в одно из ближайших обновлений системы.

Функция будет полезна пользователям, которые предпочитают обходиться без ИИ-ассистента. Переназначение клавиши позволит использовать кнопку для других задач, например, быстрого вызова приложений или выполнения системных команд. Это актуально не только для ноутбуков серии Copilot+, но и для новых клавиатур, на которых предусмотрена клавиша активации ИИ-бота.

Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.