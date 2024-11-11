Windows 10 залишається найпопулярнішою ОС від Microsoft11.11.24
Microsoft продовжує активне просування Windows 11, проте багато користувачів, як і раніше, воліють перевірену часом Windows 10. За даними StatCounter за жовтень, частка Windows 11 досягла майже 36% у сегменті настільних ПК, що свідчить про зростання популярності нової операційної системи. Тим не менш, Windows 10 утримує лідерство з 61% користувачів. На третьому місці із 2,6% залишається Windows 7, незважаючи на припинення її офіційної підтримки.
Microsoft продовжує випускати оновлення для Windows 11, включаючи покращення безпеки, підтримку нових технологій та функції, засновані на штучному інтелекті, що привертає увагу корпоративних користувачів. Хоча обіцяна ігрова продуктивність у Windows 11 виявилася неоднозначною, система пропонує розширені можливості для роботи та захисту даних. Водночас Windows 10, як і раніше, цінується за свою стабільність, сумісність із більш старим обладнанням та оптимальну продуктивність.
Очікується, що стандартна підтримка Windows 10 завершиться у жовтні 2025 року, що може стати додатковим стимулом для переходу на Windows 11. Однак Microsoft запропонує програму Extended Security Updates (ESU), щоб користувачі могли отримувати оновлення безпеки після завершення основної підтримки.
У Windows 11 невдовзі з’явиться можливість переназначення клавіші Copilot на інші дії. Наразі Microsoft тестує цю функцію у тестовому складанні Windows 11 Build 27729, а також для учасників програми Windows Insider через Canary Channel. Офіційно Microsoft ще не оголошувала про впровадження цієї можливості, але якщо тестування пройде успішно, опцію буде додано до одного з найближчих оновлень системи.
Функція буде корисна користувачам, які воліють обходитися без асистента ІІ. Перепризначення клавіші дозволить використовувати кнопку для інших завдань, наприклад, швидкого виклику програм або виконання системних команд. Це актуально не лише для ноутбуків серії Copilot+, але й для нових клавіатур, на яких передбачено клавішу активації ІІ-бота.
Таке нововведення дозволить користувачам налаштовувати клавіатуру відповідно до їхніх уподобань, надаючи велику гнучкість та зручність при роботі з Windows 11.
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