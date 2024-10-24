Хватило ненадолго. В Windows 11 можно будет переназначать Copilot на другие действия

В Windows 11 вскоре появится возможность переназначения клавиши Copilot на другие действия. Сейчас Microsoft тестирует эту функцию в тестовой сборке Windows 11 Build 27729, а также для участников программы Windows Insider через Canary Channel. Официально Microsoft еще не объявляла о внедрении данной возможности, но если тестирование пройдет успешно, опция будет добавлена в одно из ближайших обновлений системы.

Функция будет полезна пользователям, которые предпочитают обходиться без ИИ-ассистента. Переназначение клавиши позволит использовать кнопку для других задач, например, быстрого вызова приложений или выполнения системных команд. Это актуально не только для ноутбуков серии Copilot+, но и для новых клавиатур, на которых предусмотрена клавиша активации ИИ-бота.

Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.