Хватило ненадолго. В Windows 11 можно будет переназначать Copilot на другие действия24.10.24
В Windows 11 вскоре появится возможность переназначения клавиши Copilot на другие действия. Сейчас Microsoft тестирует эту функцию в тестовой сборке Windows 11 Build 27729, а также для участников программы Windows Insider через Canary Channel. Официально Microsoft еще не объявляла о внедрении данной возможности, но если тестирование пройдет успешно, опция будет добавлена в одно из ближайших обновлений системы.
Функция будет полезна пользователям, которые предпочитают обходиться без ИИ-ассистента. Переназначение клавиши позволит использовать кнопку для других задач, например, быстрого вызова приложений или выполнения системных команд. Это актуально не только для ноутбуков серии Copilot+, но и для новых клавиатур, на которых предусмотрена клавиша активации ИИ-бота.
Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.
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Хватило ненадолго. В Windows 11 можно будет переназначать Copilot на другие действияWindows искусственный интеллект обновление
Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.
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