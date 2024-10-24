Вистачило ненадовго. У Windows 11 можна буде призначати Copilot на інші дії24.10.24
У Windows 11 невдовзі з’явиться можливість перепризначення клавіші Copilot на інші дії. Наразі Microsoft тестує цю функцію у тестовому складанні Windows 11 Build 27729, а також для учасників програми Windows Insider через Canary Channel. Офіційно Microsoft ще не оголошувала про впровадження цієї можливості, але якщо тестування пройде успішно, опцію буде додано до одного з найближчих оновлень системи.
Функція буде корисна користувачам, які воліють обходитися без асистента ШІ. Перепризначення клавіші дозволить використовувати кнопку для інших завдань, наприклад, швидкого виклику програм або виконання системних команд. Це актуально не лише для ноутбуків серії Copilot+, але й для нових клавіатур, на яких передбачено клавішу активації ІІ-бота.
Таке нововведення дозволить користувачам налаштовувати клавіатуру відповідно до їх уподобань, надаючи велику гнучкість та зручність при роботі з Windows 11.
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Вистачило ненадовго. У Windows 11 можна буде призначати Copilot на інші діїWindows оновлення штучний інтелект
Таке нововведення дозволить користувачам налаштовувати клавіатуру відповідно до їх уподобань, надаючи велику гнучкість та зручність при роботі з Windows 11.
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