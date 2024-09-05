Windows 10 и 11, RTX 3060 и ноутбучная 4060 в топе комплектующих игроков Steam05.09.24
Сервис цифровой дистрибуции Steam представил свежую статистику, отражающую предпочтения пользователей в выборе аппаратного и программного обеспечения. Согласно опубликованным данным, операционная система Windows 11 по итогам августа обошла свою предшественницу по популярности, достигнув доли в 49,2%. В то же время Windows 10 продолжает использовать более 47% пользователей Steam. Напомним, что релиз Windows 10 состоялся летом 2015 года.
Наиболее популярной видеокартой среди пользователей Steam остается GeForce RTX 3060 с показателем 5,36%. На втором месте находится мобильный 3D-ускоритель GeForce RTX 4060 Laptop, а замыкает тройку лидеров GeForce GTX 1650. Среди 3D-ускорителей от Intel и AMD наибольшую популярность (1,93%) имеют интегрированные видеоядра.
Среди других интересных данных можно отметить высокую популярность 6- и 8-ядерных процессоров, которые используют 31,74% и 21,15% пользователей соответственно. Более половины аудитории Steam пользуются дисплеями с разрешением Full HD. Наибольшей популярностью среди оперативной памяти пользуются 16 ГБ, которые установлены у 47,36% пользователей. Среди VR-гарнитур лидирует Oculus Quest 2, которую используют 38,33% пользователей Steam.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Windows 10 и 11, RTX 3060 и ноутбучная 4060 в топе комплектующих игроков SteamSteam комплектующие стат
Среди других интересных данных от Steam — высокая популярность 6- и 8-ядерных процессоров, которые используют 31,74% и 21,15% пользователей соответственно
Системные требования Test Drive Unlimited Solar Crown оказались не слишком высокимиигры комплектующие
Игра Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет 12 сентября на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.