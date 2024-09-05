Windows 10 и 11, RTX 3060 и ноутбучная 4060 в топе комплектующих игроков Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam представил свежую статистику, отражающую предпочтения пользователей в выборе аппаратного и программного обеспечения. Согласно опубликованным данным, операционная система Windows 11 по итогам августа обошла свою предшественницу по популярности, достигнув доли в 49,2%. В то же время Windows 10 продолжает использовать более 47% пользователей Steam. Напомним, что релиз Windows 10 состоялся летом 2015 года.

Наиболее популярной видеокартой среди пользователей Steam остается GeForce RTX 3060 с показателем 5,36%. На втором месте находится мобильный 3D-ускоритель GeForce RTX 4060 Laptop, а замыкает тройку лидеров GeForce GTX 1650. Среди 3D-ускорителей от Intel и AMD наибольшую популярность (1,93%) имеют интегрированные видеоядра.

Среди других интересных данных можно отметить высокую популярность 6- и 8-ядерных процессоров, которые используют 31,74% и 21,15% пользователей соответственно. Более половины аудитории Steam пользуются дисплеями с разрешением Full HD. Наибольшей популярностью среди оперативной памяти пользуются 16 ГБ, которые установлены у 47,36% пользователей. Среди VR-гарнитур лидирует Oculus Quest 2, которую используют 38,33% пользователей Steam.