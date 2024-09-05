Windows 10 і 11, RTX 3060 та ноутбучна 4060 у топі комплектуючих гравців Steam05.09.24
Сервіс цифрової дистрибуції Steam представив свіжу статистику, що відображає переваги користувачів у виборі апаратного та програмного забезпечення. Згідно з опублікованими даними, операційна система Windows 11 за підсумками серпня обійшла свою попередницю за популярністю, досягнувши частки 49,2%. Водночас Windows 10 продовжує використовувати понад 47% користувачів Steam. Нагадаємо, що реліз Windows 10 відбувся влітку 2015 року.
Найбільш популярною відеокартою серед користувачів Steam залишається GeForce RTX 3060 із показником 5,36%. На другому місці знаходиться мобільний 3D-прискорювач GeForce RTX 4060 Laptop, а замикає трійку лідерів GeForce GTX 1650. Серед 3D-прискорювачів від Intel та AMD найбільшу популярність (1,93%) мають інтегровані відеоядра.
Серед інших цікавих даних можна відзначити високу популярність 6- та 8-ядерних процесорів, які використовують 31,74% та 21,15% користувачів відповідно. Більше половини аудиторії Steam користуються дисплеями з роздільною здатністю Full HD. Найбільшу популярність серед оперативної пам’яті мають 16 ГБ, які встановлені у 47,36% користувачів. Серед VR-гарнітур лідирує Oculus Quest 2, яку використовують 38,33% користувачів Steam.
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